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ЦСКА: «Переговоры с Ахметовым о продлении контракта приостновлены»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Ильзата Ахметова.

Сообщалось, что футболист может летом на правах свободного агента перейти в «Зенит».

«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта.

В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», – сказал Аксенов.

  • Контракт Ахметова с ЦСКА истекает 30 июня.
  • Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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