ЦСКА: «Переговоры с Ахметовым о продлении контракта приостновлены»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Ильзата Ахметова.
Сообщалось, что футболист может летом на правах свободного агента перейти в «Зенит».
«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта.
В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», – сказал Аксенов.
- Контракт Ахметова с ЦСКА истекает 30 июня.
- Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
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