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ЦСКА не будет продлевать контракт с Ахметовым (Иван Карпов)

Полузащитник ЦСКА Ильза Ахметов покинет московский клуб летом.

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА не будет продлевать контракт с 24-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что Ахметовым интересуется «Зенит». Клуб из Петербурга может подписать его летом в качестве свободного агента.

  • Контракт Ахметова с ЦСКА истекает 30 июня.
  • Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 11:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +14060

    ilichkadr 8 минут назад

    Зениту он не нужен.

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