ЦСКА не будет продлевать контракт с Ахметовым (Иван Карпов)

Зениту он не нужен.
Полузащитник ЦСКА Ильза Ахметов покинет московский клуб летом.
По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА не будет продлевать контракт с 24-летним футболистом.
Ранее сообщалось, что Ахметовым интересуется «Зенит». Клуб из Петербурга может подписать его летом в качестве свободного агента.
- Контракт Ахметова с ЦСКА истекает 30 июня.
- Ахметов забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 21 матче этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
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