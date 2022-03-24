Аршавин – о дедовщине в «Зените»: «Более взрослые игроки нас немножко прессовали»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношениях в петербургской команде, когда он начинал взрослую карьеру.

– Денисов рассказывал в интервью, что в «Зените» была дедовщина. Вы сталкивались с этим?

– На заре нашей молодости была: прессовали нас немножко более взрослые игроки. И в раздевалке на базе, и во время тренировок. Мы сопротивлялись, но давать отпор не всегда получалось, конечно.

Аршавин – воспитанник «Зенита».

За основную команду он выступал с 2000 по 2009 год, в 2012 году и с 2013 по 2015 год.

Суммарно провел 374 матча, забил 78 голов и сделал 106 ассистов.

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