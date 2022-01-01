Президент «Оренбурга»: «Предложение РПЛ о расширении не учитывает интересы всех клубов. Это междусобойчик»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал попытку клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд и добиться моратория на вылет по итогам этого сезона.

Большинство клубов РПЛ во вторник проголосовали за расширение лиги.

На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

«На сегодняшнем заседании президиума ФНЛ руководитель лиги проинформировал нас о решениях исполкома вне повестки.

Российский футбол не замыкается только на Премьер-лиге, и поэтому мне кажется, что это совершенно мудрое решение.

Мне кажется, что то предложение, с которым выступила лига, не учитывает интересы всех участников этого процесса. Это междусобойчик такой.

Допускаю, что в нашей жизни что-то может поменяться, в таком случае может быть приемлем вариант с 18 командами в РПЛ.

Но в любом случае из ФНЛ две команды должны выходить напрямую, а еще две – играть стыковые матчи», – сказал Еремякин.

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