Президент «Оренбурга»: «Предложение РПЛ о расширении не учитывает интересы всех клубов. Это междусобойчик»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал попытку клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд и добиться моратория на вылет по итогам этого сезона.
- Большинство клубов РПЛ во вторник проголосовали за расширение лиги.
- На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.
«На сегодняшнем заседании президиума ФНЛ руководитель лиги проинформировал нас о решениях исполкома вне повестки.
Российский футбол не замыкается только на Премьер-лиге, и поэтому мне кажется, что это совершенно мудрое решение.
Мне кажется, что то предложение, с которым выступила лига, не учитывает интересы всех участников этого процесса. Это междусобойчик такой.
Допускаю, что в нашей жизни что-то может поменяться, в таком случае может быть приемлем вариант с 18 командами в РПЛ.
Но в любом случае из ФНЛ две команды должны выходить напрямую, а еще две – играть стыковые матчи», – сказал Еремякин.
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