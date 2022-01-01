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Президент «Оренбурга»: «Предложение РПЛ о расширении не учитывает интересы всех клубов. Это междусобойчик»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал попытку клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд и добиться моратория на вылет по итогам этого сезона.

  • Большинство клубов РПЛ во вторник проголосовали за расширение лиги.
  • На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

«На сегодняшнем заседании президиума ФНЛ руководитель лиги проинформировал нас о решениях исполкома вне повестки.

Российский футбол не замыкается только на Премьер-лиге, и поэтому мне кажется, что это совершенно мудрое решение.

Мне кажется, что то предложение, с которым выступила лига, не учитывает интересы всех участников этого процесса. Это междусобойчик такой.

Допускаю, что в нашей жизни что-то может поменяться, в таком случае может быть приемлем вариант с 18 командами в РПЛ.

Но в любом случае из ФНЛ две команды должны выходить напрямую, а еще две – играть стыковые матчи», – сказал Еремякин.

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Источник: ТАСС

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Сегодня, 21:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +21941

    JTherry 39 минут назад

    Еремякин, у тебя турникеты для входа на стадион за 200 лимонов есть..? нет..? тогда иди в пешее эротическое путешествие...

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