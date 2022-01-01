Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

Тренер «Ротора» Куликов – о 18-м месте в ФНЛ: «И у «Барселоны» были плохие периоды»

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов высказался о неудачных результатах своей команды.

«Надо всем вместе исправлять ситуацию, а не так, что со всех сторон начинается критика. Она обусловлена результатом, так было всегда.

Но бывают такие периоды, у и «Барселоны» были плохие периоды в недавнем времени. Будем все делать, чтобы начать выигрывать матчи.

Все поправимо, я верю в футболистов. У нас ни Месси, ни Роналду, но состав боеспособный. Надеюсь, что в ближайших матчах начнем набирать очки», – сказал Куликов.

  • «Ротор» набрал 24 очка в 28 турах ФНЛ.
  • Команда находится в зоне вылета – на 18-м месте.
  • В последний раз волгоградцы побеждали в лиге 25 сентября.
  • Их безвыигрышная серия достигла 15 матчей, в том числе 8 поражений подряд.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
ФНЛ. «Торпедо» на выезде победило «Факел», «Спартак-2» проиграл «Волгарю» и другие результаты
ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Ротор», «Краснодар-2» уступил «Факелу» и другие результаты
Кудряшов из «Томи» извинился перед Муллиным за сломанную челюсть 1
Источник: «Комсомольская правда»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:42
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14897

    Cleaner 1 час назад

    А тренер у Ротора - ЮМОРНОЙ!!!..)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11