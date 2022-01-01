Тренер «Ротора» Куликов – о 18-м месте в ФНЛ: «И у «Барселоны» были плохие периоды»

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов высказался о неудачных результатах своей команды.

«Надо всем вместе исправлять ситуацию, а не так, что со всех сторон начинается критика. Она обусловлена результатом, так было всегда.

Но бывают такие периоды, у и «Барселоны» были плохие периоды в недавнем времени. Будем все делать, чтобы начать выигрывать матчи.

Все поправимо, я верю в футболистов. У нас ни Месси, ни Роналду, но состав боеспособный. Надеюсь, что в ближайших матчах начнем набирать очки», – сказал Куликов.

«Ротор» набрал 24 очка в 28 турах ФНЛ.

Команда находится в зоне вылета – на 18-м месте.

В последний раз волгоградцы побеждали в лиге 25 сентября.

Их безвыигрышная серия достигла 15 матчей, в том числе 8 поражений подряд.

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