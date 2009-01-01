Яровинский: «Уход Хвичи – огромная потеря для «Рубина»

А потому что продавать надо было когда интерес был а вы все пытались цену поднять - поделом
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».
«Уход Кварацхелии – огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб.
Он сам захотел уйти из команды? Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью.
Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров», – заявил Яровинский.
- Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.
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