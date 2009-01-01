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Яровинский: «Уход Хвичи – огромная потеря для «Рубина»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».

«Уход Кварацхелии – огромная потеря для «Рубина». Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб.

Он сам захотел уйти из команды? Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью.

Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров», – заявил Яровинский.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1946

    spam2009 21 минуту назад

    А потому что продавать надо было когда интерес был а вы все пытались цену поднять - поделом

    0
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  • ...
    Рейтинг: +12991

    Fusballer 39 минут назад

    Ну-ну.

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