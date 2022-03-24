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Аршавин: «Не сталкивался с русофобией в Англии. Все было отлично»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что не сталкивался с русофобией в Англии.

— Ощутили на себе повышение цен в связи с экономической ситуацией?

— Ну да, пока терплю.

— Как относитесь к чрезмерной истерии со стороны Запада? Сталкивались с таким в Англии?

— Нет, в Англии с русофобством не сталкивался. Все было отлично.

— Удивлены ли тем, что сейчас происходит?

— Естественно, удивлен. Но что сделаешь, ничего страшного, поездим по стране.

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Источник: Sport24

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