Аршавин: «Не сталкивался с русофобией в Англии. Все было отлично»

В то время захватов, аннексий, нападений не было.
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что не сталкивался с русофобией в Англии.
— Ощутили на себе повышение цен в связи с экономической ситуацией?
— Ну да, пока терплю.
— Как относитесь к чрезмерной истерии со стороны Запада? Сталкивались с таким в Англии?
— Нет, в Англии с русофобством не сталкивался. Все было отлично.
— Удивлены ли тем, что сейчас происходит?
— Естественно, удивлен. Но что сделаешь, ничего страшного, поездим по стране.
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