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«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита. Клубу не нравится налог на легионеров («СЭ»)

«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита на легионеров на вчерашнем заседании исполкома РФС, сообщает журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.

«В начале обсуждения по лимиту настороженность обозначил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов. Его беспокоил вопрос, кто именно будет считаться доморощенным игроком. Членам исполкома удалось его убедить поддержать проект.

Дело шло к принятию, но вступила Илюхина (председатель совета директоров «Зенита» – прим. «Бомбардира»). Она сказала, что этот вопрос лучше отложить и дать членам исполкома больше времени на рассмотрение. Дюков объяснил, что сейчас нельзя терять время, новый лимит приняли (отправили на согласование в Минспорт).

«Зенит», кстати, изначально был одним из противников нового формата лимита. Им очень не нравится налог на легионеров. В версии, которую вчера принял исполком, нет налога на иностранцев из-за экономической ситуации», – написал Терлецкий в телеграме.

Президент РФС Александр Дюкова заявил, что налог на легионеров будет введет, как только «стабилизируется финансовая ситуация».

  • РФС утвердил лимит по схеме «13+12».
  • Одновременно на поле смогут выходить 8 легионеров.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9968

    Alekxei Z. 2 часа назад

    При нынешнем положении дел , зачем вообще этот лимит нужен ?
    Практически все легионеры уезжают , а у нас новый лимит. Для кого ???

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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    «Зенит» пытался отложить принятие нового лимита. Клубу не нравится налог на легионеров («СЭ»)

    А че они возмущаются?
    Все ровно гос деньгами платят))

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