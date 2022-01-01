Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Левандовски хочет перейти в «Барселону» (Sport.es)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

33-летний поляк намерен сменить обстановку и хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. «Барса» готова предложить ему контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что каталонцы попытаются подписать форварда «Баварии», если не смогут купить Эрлинга Холанда у «Боруссии».

  • Поляк в этом сезоне забил 42 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции

Новости по теме
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион» и упрочила лидерство до семи очков, у Левандовски дубль 1
Роналду, Бензема, Левандовски оформили на этой неделе хет-трики. Всем 33+ 2
Левандовски может перейти в «Барселону» 2
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:33
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +864

    lysenkoff 8 минут назад

    Где-то после этой новости грустит один Обамеянг...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2228

    andrej-lucevich 54 минуты назад

    очень будет интересно !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1389

    Vitaga 1 час назад

    да ппц ... Левандовский конечно крут. но Месси не хуже. дебильное руководство Барсы. такое впечатление что там свой Федун

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11