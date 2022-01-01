Левандовски хочет перейти в «Барселону» (Sport.es)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

33-летний поляк намерен сменить обстановку и хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. «Барса» готова предложить ему контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что каталонцы попытаются подписать форварда «Баварии», если не смогут купить Эрлинга Холанда у «Боруссии».

Поляк в этом сезоне забил 42 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

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