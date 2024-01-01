Левандовски может перейти в «Барселону»

"«Барса» намерена побороться"
Это как побороться? Неужели Роберт продается как жаренные пирожки и уже выстроилась очередь?
«Барселона» планирует летом купить центрального форварда топ-уровня.
Главная цель каталонского клуба – Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии».
Если норвежца заполучить не удастся, то «Барса» намерена побороться за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
- Поляк в этом сезоне забил 42 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.
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