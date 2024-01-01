Левандовски может перейти в «Барселону»

«Барселона» планирует летом купить центрального форварда топ-уровня.

Главная цель каталонского клуба – Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии».

Если норвежца заполучить не удастся, то «Барса» намерена побороться за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Поляк в этом сезоне забил 42 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах.

Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость Левандовски – 50 миллионов евро.

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