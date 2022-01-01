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Аршавин – об отъезде легионеров: «Уровень РПЛ упадет, но это шанс для развития молодых игроков»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ.

– Возможный массовый отъезд легионеров летом – шанс для развития нашей лиги или ее деградация?

– Мы должны быть готовы к тому, что уровень турнира упадет. Но это и шанс для развития, потому молодые талантливые футболисты должны играть. У них будет больше времени. Нужно делать ставку на них.

– Многие клубы России уже потеряли большое количество легионеров, тот же «Краснодар». Как «Зениту» удалось всех удержать, кроме Ракицкого?

– У нас больше бразильцев, эта страна к нам в принципе дружественно относится. С этим связано, плюс, думаю, разговор Александра Ивановича (Медведева) с легионерами был проведен вовремя.

Заверения и гарантии, которые клуб дал им, повлияли. Все хотят стать чемпионами, это тоже немаловажный фактор.

– Может, вы знаете конкретные аргументы?

– Говорить не буду.

– Какая теперь мотивация играть у легионеров в отсутствие еврокубков?

– Нам надо еще дожить, может, летом все изменится. Может, им вообще разрешат разорвать контракты. Мы живем в такое время, когда даже завтра не знаешь, что случится. Рано загадывать, уйдут ли легионеры «Зенита» летом или нет.

У каждого в частности разные цели и приоритеты в жизни. Каждый легионер он индивидуален.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.
  • Легионерам разрешили приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +60591

    portero 20 минут назад

    Если бы всё ограничилось футболом и легами, я был бы рад!!!
    Но блин на.уевертили "хаспада" дерьма...

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    Рейтинг: +16346

    Garrincha58 41 минуту назад

    легионеры???? если бы от нас уехали действительно крутые леги тогда да лига бы стала слабее а уехали посредственные где в Европе мало кому нужны типа Крысовяка или Кварацхела Дрейером Хакшабановичем.... Краснодар без своих легов играет не хуже так что всё что не делается всё к лучшему

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    Рейтинг: +385

    guron88 1 час назад

    Шанс, был и раньше. Шанс, есть всегда. Только игроков - нет. Нет характеров. Нет работяг. Нет закалки, идущей, как раньше, из "Кожаного мяча"... Аршавин думает, что сейчас - бац! И что-то изменится? Менталитет, не поменяешь...

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