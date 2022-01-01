Аршавин – об отъезде легионеров: «Уровень РПЛ упадет, но это шанс для развития молодых игроков»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ.

– Возможный массовый отъезд легионеров летом – шанс для развития нашей лиги или ее деградация?

– Мы должны быть готовы к тому, что уровень турнира упадет. Но это и шанс для развития, потому молодые талантливые футболисты должны играть. У них будет больше времени. Нужно делать ставку на них.

– Многие клубы России уже потеряли большое количество легионеров, тот же «Краснодар». Как «Зениту» удалось всех удержать, кроме Ракицкого?

– У нас больше бразильцев, эта страна к нам в принципе дружественно относится. С этим связано, плюс, думаю, разговор Александра Ивановича (Медведева) с легионерами был проведен вовремя.

Заверения и гарантии, которые клуб дал им, повлияли. Все хотят стать чемпионами, это тоже немаловажный фактор.

– Может, вы знаете конкретные аргументы?

– Говорить не буду.

– Какая теперь мотивация играть у легионеров в отсутствие еврокубков?

– Нам надо еще дожить, может, летом все изменится. Может, им вообще разрешат разорвать контракты. Мы живем в такое время, когда даже завтра не знаешь, что случится. Рано загадывать, уйдут ли легионеры «Зенита» летом или нет.

У каждого в частности разные цели и приоритеты в жизни. Каждый легионер он индивидуален.

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