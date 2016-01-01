Каррера не исключил, что возглавит «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера допускает возможность трудоустройства в «Зените».

«Соглашусь ли я возглавить «Зенит»? Мы, тренеры, являемся профессионалами своего дела и становимся первыми для болельщиков команды, которую тренируем!»,– сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы тренера был «Бари».

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции