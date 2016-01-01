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Каррера не исключил, что возглавит «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера допускает возможность трудоустройства в «Зените».

«Соглашусь ли я возглавить «Зенит»? Мы, тренеры, являемся профессионалами своего дела и становимся первыми для болельщиков команды, которую тренируем!»,– сказал Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
  • Последним местом работы тренера был «Бари».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии18
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    Рейтинг: +12983

    Fusballer 54 минуты назад

    Заголовок - огонь. Не отражает сути.

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    Рейтинг: +9959

    Alekxei Z. 1 час назад

    Дебилы , он не просится в Зенит !!!
    У него спросили , он ответил.
    Если вам предложат хорошую работу и большую зарплату , вы откажитесь ?
    Только поэтому здесь и работали Адвокат, Манчини , Спаллетти и Боваш. Условия и ЗП вот главная завлекалочка , а не любовь к городу на Неве.

    2
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    Рейтинг: +774

    Беспонтий > Alekxei Z. 29 минут назад

    у вас в таллинне нет брата случайно
    та же ересь и ненависть ко всему шевелящемуся в россии
    тот же возраст

    и те же адекватные изложения действительности
    правда при отсутствии алкогольного дурмана в голове

    и оба алёши

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    Рейтинг: +853

    Узб@гоеный 1 час назад

    Смешнее новости давненько не слышал. Удел этого физрука тренировать лузеров, а не Зенит. Не зря после свиней его никуда не берут. Нафиг никому не сдался.

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    Рейтинг: +220

    Сделаны из Дерева > Узб@гоеный 1 час назад

    А по твоему кто тренирует зенит? Топ тренер? Не смешил бы ты людей мил человек)))))

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    Рейтинг: +11924

    playsh 1 час назад

    Бред сивой кобылы от "РБ Спорт". А вот на Кержакова в этой должности хотелось бы посмотреть,у него бы получилось.

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    Рейтинг: +13229

    NewLife 1 час назад

    Сьесть то, он сьесть, да кто ж ему дасьт.

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    Рейтинг: +16343

    Garrincha58 1 час назад

    уж лучше пусть Кержаков возглавит Зенит

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    Рейтинг: +1080

    Taps 1 час назад

    Подтверждение того, что Семака давно пора гнать.

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    Рейтинг: +14892

    Cleaner 2 часа назад

    Каррера, а что только Зенит? Бери выше и не исключай, что ты ВОЗГЛАВИШЬ Реал илиБарселону! Мечтать то - не вредно...)))

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    Рейтинг: +24430

    vladimir-7 2 часа назад

    Карррера, а ты ПСЖ начни тренировать и ехать никуда не надо.

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    Рейтинг: +5532

    Давид59 2 часа назад

    Его спросили - он ответил. Сейчас,правда, снимать Семака вроде не за что. Разве что уедет "по семейным обстоятельствам" сам.

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    Рейтинг: +14049

    ilichkadr > Давид59 1 час назад

    С таким количеством детей как у Семака, уезжать куда-либо, в т.ч. и "по семейным обстоятельствам" это за рамками здравого смысла.

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