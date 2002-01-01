Каррера: «Хочу работать тренером в России, несмотря на политическую ситуацию в мире»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в РПЛ.

«Влияет ли политическая ситуация в мире на мое решение поработать в России? Нет. Конечно же, я хочу работать тренером в России в будущем. Не вижу никаких причин отказываться от этого предложения», – сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Последним местом работы тренера был «Бари».

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции