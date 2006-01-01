Пети: «Почти уверен, что «Челси» пройдет «Реал»

Бывший игрок «Челси» Эмманюэль Пети поделился ожиданиями от матчей лондонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Француз верит в британцев.

«Если посмотреть на «Челси», в их команде так много игроков, которые могут испортить вам жизнь.

Я знаю, что это «Реал», клуб с историей, но я почти уверен, что «Челси» пройдет», – сказал Пети.

«Челси» в прошлом плей-офф ЛЧ прошел «Реал».

«Реал» в 1/8 финала этого сезона прошел «ПСЖ», «Челси» – «Лилль».

Матчи «Реала» и «Челси» состоятся в апреле.

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