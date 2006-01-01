Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

Пети: «Почти уверен, что «Челси» пройдет «Реал»

Бывший игрок «Челси» Эмманюэль Пети поделился ожиданиями от матчей лондонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Француз верит в британцев.

«Если посмотреть на «Челси», в их команде так много игроков, которые могут испортить вам жизнь.

Я знаю, что это «Реал», клуб с историей, но я почти уверен, что «Челси» пройдет», – сказал Пети.

  • «Челси» в прошлом плей-офф ЛЧ прошел «Реал».
  • «Реал» в 1/8 финала этого сезона прошел «ПСЖ», «Челси» – «Лилль».
  • Матчи «Реала» и «Челси» состоятся в апреле.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции

Новости по теме
Кроос: «Челси» – самый сложный соперник в 1/4 финала Лиги чемпионов»
Выручка от продажи билетов на ближайшие игры «Челси» из-за санкций пойдет АПЛ
Тухель – главный кандидат «Реала» на случай ухода Анчелотти (Sport.es) 1
Источник: твиттер Vince™

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:11
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11