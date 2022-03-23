Баринов: «Нас везде душат»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о текущей ситуации. Он охарактеризовал ее разговорным футбольным термином «душение».

«Не хочу обсуждать решение ФИФА автоматически вывести Польшу в финал стыков. Вы и сами знаете, как с нами поступают, как люди про нас говорят. Пускай это останется на их совести.

Не хочу говорить об этом. Вы знаете, как и спортсмены говорили про нашу страну. Нас везде, по-футбольному говоря, душат», – сказал Баринов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Легионеры РПЛ могут в одностороннем порядке покидать клубы.

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