«ПСЖ» предложит Холанду ту же зарплату, на которую хотел продлить Мбаппе

ну конечно бабок море, но холанд должен дважды подумать надо ли ему этот проект. Из германии в лигу 1... пусть и за такие деньги.. хз. От человека зависит
«ПСЖ» стремится заменить Килиана Мбаппе форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Ему предложат ту же зарплату, которая предлагалась французу, когда велись переговоры о продлении его контракта.
В Париже видят в Холанде будущую главную звезду проекта.
- Мбаппе летом должен пополнить «Реал».
- На Холанда также претендуют «Манчестер Сити», «Барселона».
- Отступные в контракте Холанда с «Боруссией» – 75 миллионов евро.
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