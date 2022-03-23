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«ПСЖ» предложит Холанду ту же зарплату, на которую хотел продлить Мбаппе

«ПСЖ» стремится заменить Килиана Мбаппе форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Ему предложат ту же зарплату, которая предлагалась французу, когда велись переговоры о продлении его контракта.

В Париже видят в Холанде будущую главную звезду проекта.

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Источник: Cadena SER

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23.03.2022 21:11
Комментарии1
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    Рейтинг: +11563

    DeStar 2 часа назад

    ну конечно бабок море, но холанд должен дважды подумать надо ли ему этот проект. Из германии в лигу 1... пусть и за такие деньги.. хз. От человека зависит

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