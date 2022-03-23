«ПСЖ» предложит Холанду ту же зарплату, на которую хотел продлить Мбаппе

«ПСЖ» стремится заменить Килиана Мбаппе форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Ему предложат ту же зарплату, которая предлагалась французу, когда велись переговоры о продлении его контракта.

В Париже видят в Холанде будущую главную звезду проекта.

Мбаппе летом должен пополнить «Реал».

На Холанда также претендуют «Манчестер Сити», «Барселона».

Отступные в контракте Холанда с «Боруссией» – 75 миллионов евро.

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