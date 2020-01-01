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Сайманов: «На Хвичу давят в Грузии. Допускаю, что «Рубин» останется без легионеров»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил уход всех легионеров. У них есть соответствующее разрешение от ФИФА.

«Предполагаю, что Хвича Кварацхелия покинет «Рубин». В Грузии на игрока оказывается большое давление. Ему звонят. Допускаю, что он может уехать в другой клуб.

Допускаю, что «Рубин» останется вообще без легионеров», – сказал Сайманов.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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