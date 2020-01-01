Сайманов: «На Хвичу давят в Грузии. Допускаю, что «Рубин» останется без легионеров»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил уход всех легионеров. У них есть соответствующее разрешение от ФИФА.

«Предполагаю, что Хвича Кварацхелия покинет «Рубин». В Грузии на игрока оказывается большое давление. Ему звонят. Допускаю, что он может уехать в другой клуб.

Допускаю, что «Рубин» останется вообще без легионеров», – сказал Сайманов.

Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции