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Дюков – о заявке на Евро: «Если ничего не делать, то ничего не будет. Вы предлагаете закрыться?»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему РФС решил подать заявку на проведение чемпионата Европы.

«Почему подаeм заявку? Ситуация в динамике — она может измениться. У нас есть всe для проведения соревнований. Почему мы не должны воспользоваться такой возможностью? Это дополнительная возможность для коммуникации. Вы предлагаете закрыться?

Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров. Мы получили финал Лиги чемпионов, потом мы его потеряли. Если ничего не делать, то точно ничего не будет. Мы понимаем, что шансы на это снизились. Но они есть, этим надо пользоваться.

Нет уныния. У нас в исполкоме умные люди, которые прошли много ситуаций. Вспомните, что было два года назад во время ковида. Мы принимали решения. Сейчас то же самое.

Если будет возможность снова провести финал Лиги чемпионов, мы еe используем. Сейчас просто в этом нет большого смысла», – сказал Дюков.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:26
Комментарии10
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    Рейтинг: +16275

    Persona_non_Grata 2 минуты назад

    Глупость какая- то - зачем заниматься бессмыслицей, ясно же сказали - " русским и собакам вход воспрещен ", есть ли смысл ИМЕННО СЕЙЧАС стучаться в закрытую дверь ? (

    0
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    Рейтинг: +378

    Portoz 19 минут назад

    Предлагаем организовать товарняк с сирией,белоруссией и узбекистаном

    0
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    Рейтинг: +10552

    alex1951 44 минуты назад

    Дюков...Кучка подонков во власти засра.... всю жизнь народу в России...
    И если народ не мог их остановить,то Карлик ,ценой больших жертв,дал толчок переменам.......Хана вам,братцы.....

    0
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    Рейтинг: +5009

    AtticusFinch 55 минут назад

    «Если ничего не делать, то ничего не будет. Вы предлагаете закрыться?» Нет, лучше на невероятное потратить кучу денег!!!

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    Рейтинг: +10

    fsdf4et 57 минут назад

    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

    0
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    Рейтинг: +69110

    insider_retro 1 час назад

    Пока это не борьба за что-то, а стояние с протянутой рукой...
    Нужно выбрать момент, что бы увидеть чужие молящие глаза...

    0
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    Рейтинг: +2636

    nemolod 2 часа назад

    ФИФА и УЕФА в месте с Арбитражным судом отстранили клубы и сборную от турниров,причем последний даже просто рассматривать апелляцию не стал,а Вы подаете заявку на проведение турниров от которых РФ отстранили? Так это по сути является согласием с выше назваными организациями - здесь протесты надо посылать в этот спортивный суд,который должен выполнять свои функции ,а не заниматься политикой!

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    Рейтинг: +14871

    Cleaner 2 часа назад

    Я предлагаю "закрыться" СЕГОДНЯ!

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    Рейтинг: +1656

    Bozigit 2 часа назад

    Все верно. Нужно о себе периодически напоминать

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    Рейтинг: +4993

    TOMSON 2 часа назад

    Господин Дюков мы прекрасно помним все ваши решения и решения ваших предшественников. И именно по этому мне сейчас страшно за Русский футбол.

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