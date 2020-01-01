Дюков – о заявке на Евро: «Если ничего не делать, то ничего не будет. Вы предлагаете закрыться?»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему РФС решил подать заявку на проведение чемпионата Европы.

«Почему подаeм заявку? Ситуация в динамике — она может измениться. У нас есть всe для проведения соревнований. Почему мы не должны воспользоваться такой возможностью? Это дополнительная возможность для коммуникации. Вы предлагаете закрыться?

Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров. Мы получили финал Лиги чемпионов, потом мы его потеряли. Если ничего не делать, то точно ничего не будет. Мы понимаем, что шансы на это снизились. Но они есть, этим надо пользоваться.

Нет уныния. У нас в исполкоме умные люди, которые прошли много ситуаций. Вспомните, что было два года назад во время ковида. Мы принимали решения. Сейчас то же самое.

Если будет возможность снова провести финал Лиги чемпионов, мы еe используем. Сейчас просто в этом нет большого смысла», – сказал Дюков.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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