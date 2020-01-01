Сайманов: «Заявка на проведение Евро – не шутка. Мы не должны закрываться для ФИФА и УЕФА»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил, почему РФС решил подать заявку на проведение чемпионата Европы.

«Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу – это не шутка. А что вас удивляет? Жизнь же продолжается.

Один из аргументов в том, что мы готовы. Мы не должны закрываться для ФИФА, УЕФА. Мы открыты, проводили много соревнований на высоком уровне. Поэтому Россия подаeт заявку. Вполне себе допускаю. Времени же много, ситуация может измениться.

Со временем мы будем готовы, всe изучим. Не могу сказать, что 2028-й, но 2032-й – да. Может, и на 2028-й будем в списке. Пока попросили дать документы на изучение всех требований. Может, они нас даже не устроят. Пока уверен, что устроят», – сказал Сайманов.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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