Сегодня РФС уведомит УЕФА о намерении провести Евро в 2028 или 2032 году

Сегодня, 23 марта, отправит в УЕФА уведомление о намерении провести чемпионат Европы в 2028 или 2032 году.

По информации «РБ Спорт», вопрос о проведении Евро в России поднял на исполкоме генсек РФС Александр Алаев. Организация объясняет подачу заявки возможностью продолжать диалог с УЕФА.

Сегодня истекает срок подачи в УЕФА уведомления о намерении провести турнир. После этого организация обязана прислать пакет документов для подготовки заявки от национальной ассоциации.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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