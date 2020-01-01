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Сегодня РФС уведомит УЕФА о намерении провести Евро в 2028 или 2032 году

Сегодня, 23 марта, отправит в УЕФА уведомление о намерении провести чемпионат Европы в 2028 или 2032 году.

По информации «РБ Спорт», вопрос о проведении Евро в России поднял на исполкоме генсек РФС Александр Алаев. Организация объясняет подачу заявки возможностью продолжать диалог с УЕФА.

Сегодня истекает срок подачи в УЕФА уведомления о намерении провести турнир. После этого организация обязана прислать пакет документов для подготовки заявки от национальной ассоциации.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +12971

    Fusballer 4 минуты назад

    Нет уж. Умерла так умерла!

    0
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    Рейтинг: +4563

    Бомбардиръ 13 минут назад

    Ну что ж, троллить потроллим их.

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    Рейтинг: +377

    Portoz 22 минуты назад

    дурачки совсем что-ли?

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    Рейтинг: +8969

    САДЫЧОК 28 минут назад

    Дичь ! И для этого , они собираются и получают з п бюджетные деньги !

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    Рейтинг: +578

    Mityai90 29 минут назад

    Надеюсь совместно с Украиной?

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    Рейтинг: +5130

    rash1959 31 минуту назад

    Если перефразировать известную поговорку, то можно сказать, что РФС хуже татарина. Его выгнали в дверь, так он лезет в окно.

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    Рейтинг: +130

    Zlatan2718 43 минуты назад

    Надеются на прощение?

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