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«Интер» в ближайшие часы объявит о продлении контракта с Брозовичем (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продлил контракт с клубом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 29-летний хорват подписал новый контракт до 2026 года еще 21 февраля.

«Интер» объявит о продлении соглашения с Брозовичем в ближайшие часы.

  • Сообщалось, что Брозович будет зарабатывать 6 миллионов евро в год по новому контракту.
  • В этом сезоне Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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