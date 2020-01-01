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Федун: «Судьи работают как в последний день»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в РПЛ.

«Судьи работают как в последний день», – сказал Федун.

  • «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).
  • Клуб попросил разобрать эпизод с травмой Айртона.
  • Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13217

    NewLife 2 часа назад

    Наивный Федун опять не прав, судьи работают так, как им и положено.

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