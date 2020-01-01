Федун: «Судьи работают как в последний день»

Наивный Федун опять не прав, судьи работают так, как им и положено.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в РПЛ.
«Судьи работают как в последний день», – сказал Федун.
- «Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).
- Клуб попросил разобрать эпизод с травмой Айртона.
- Кирилл Гоцук ударил Айртона по ноге, он выбыл ориентировочно на месяц.
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