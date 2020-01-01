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Захарян: «Пропуск Евро-2020 – самый тяжелый момент в моей карьере»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о самом тяжелом моменте за карьеру.

— Вы дебютировали за основной состав «Динамо» очень рано и довольно рано примерили футболку сборной. Какие впечатления оставил столь ранний дебют и за клуб, и за национальную команду? Насколько это было тяжело?

— Мой дебют получился вдохновляющим. Здорово, когда тебе доверяют место в составе. Это признание того, что я заработал шанс своей работой на тренировках. Могу сказать, это меня вдохновило.

Перед первым матчем в основе «Динамо» сильно волновался. На прогулке перед игрой тренер заранее сказал мне, что буду в составе. Волнение было, но после первого касания мяча всe прошло. В сборной чуть поменьше переживал. Может быть, это связано с тем, что уже привык к большому футболу.

— Вы находились в расширенном составе для участия в ЕВРО-2020, но пропустили турнир из-за ангины. Можно ли сказать, что это был один из самых тяжeлых моментов в вашей карьере?

— Пропуск чемпионата Европы, наверное, самый тяжeлый момент в моей карьере. Слава богу, никаких травм, никаких проблем у меня нет. Надеялся сыграть на ЕВРО, готовился, но внезапно заболел ангиной. Так бывает, к сожалению.

  • Захаряну 18 лет.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 23 играх.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23

    Аден 1 час назад

    звязда, давай дуй за армению играй.

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    Рейтинг: +23948

    bset 3 часа назад

    Неплохо в 18 лет начать подводить итоги карьеры))

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