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Депутат Госдумы – об исключении Захаряна из списка лучших молодых игроков мира: «Это тон нацизма»

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев прокомментировал исключение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков европейского футбола по версии Goal.

  • Изначально Goal.com поставил 18-летнего Захаряна на 11-е место в рейтинге игроков, родившихся 1 января 2003 года или позже.
  • В обновленном рейтинге на месте Арсена надпись – «No player».

«Продолжаются истерики и проявления слабости во всех направлениях жизни спортивных функционеров. Причем здесь наш молодой талантливый футболист, один из лучших наших игроков, который точно будет звездой мирового футбола? Какое он имеет отношение ко всему, что происходит сейчас в мире? Непонятно.

Это тон нацизма в спорте. Когда людей определяют по национальному признаку, не по их человеческим или профессиональным качествам, а по паспорту, национальному признаку, цвету кожи, вероисповеданию, – это нацизм во всех его проявлениях. Надо оспаривать это решение, – сказал Свищев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +20

    Имя на сайте 10 минут назад

    Нацисты ...кругом нацисты....Украина, Европа, Америка. Вокруг одни враги. Бедная Россия, не с кем дружить. Китай тока, да и тот себе на уме, тока для своей выгоды дружит.

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    Рейтинг: +423

    gunstilzit 23 минуты назад

    который точно будет звездой мирового футбола?

    Ну конечно)))

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