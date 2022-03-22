Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?

Каррера: «Пауза на матчи сборных пойдет «Спартаку» на пользу»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нынешняя пауза поможет московскому клубу.

«Пауза на матчи сборных пойдет «Спартаку» на пользу. Тренеры всегда рассматривают это время как возможность улучшить взаимодействие игроков», – сказал Каррера.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • После зимней паузы клуб набрал 4 очка в 4 играх.
  • Следующий матч команда проведет 2 апреля против «Локомотива».

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции

Новости по теме
Каррера: «Спартак» победит «Краснодар» 13
Каррера: «Зенит» точно станет чемпионом. ЦСКА займет 2-е место, а «Сочи» и «Спартак» будут бороться за 4-е» 6
Ещенко: «Ваноли – эмоциональный, как Тедеско и Каррера. Все они хотят поменять психологию» 1
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:12
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +747

    Беспонтий 53 минуты назад

    и наступила пауза
    на шестнадцать лет опять
    но по другой причине

    когда известный дурачина
    раздал чины всем простофилям не по чину
    идалприказатаковать

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +747

    Беспонтий > Беспонтий 43 минуты назад

    ну ежли что то я
    про федуна

    я старая зассыха

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14863

    Cleaner 1 час назад

    Мне одному Каррера начинает надоедать? Каждый день что то про Спартака глаголет...(

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +404

    SLADE2019 1 час назад

    Этому Спартаку, к большому сожалению, уже ничто на пользу не пойдет. Мертвая команда, мертвый тренер. Еще раз, к сожалению.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11