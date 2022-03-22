Каррера: «Пауза на матчи сборных пойдет «Спартаку» на пользу»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что нынешняя пауза поможет московскому клубу.

«Пауза на матчи сборных пойдет «Спартаку» на пользу. Тренеры всегда рассматривают это время как возможность улучшить взаимодействие игроков», – сказал Каррера.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

После зимней паузы клуб набрал 4 очка в 4 играх.

Следующий матч команда проведет 2 апреля против «Локомотива».

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