Зиньковский: «В сборной освоился. В первый день со всеми познакомился»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как узнал о вызове в сборную России.

– Вечером смотрел передачу. По «Матч Премьер», по-моему, была студия, и Николай Писарев как раз был там, и наш тренер подключался из Самары. Состав должны были объявить в этот вечер, не объявили. Мы что-то ждали, сидели. Я посмотрел, сказали, что сейчас объявят состав. Параллельно занимался какими-то своими делами. Не объявили, и я пошел спокойно спать.

Утром просыпаюсь, сразу начали звонить. Я, конечно, знал, что был в расширенном списке. Мне доложили, можно так сказать. Наутро просыпаюсь, все начали звонить, поздравлять, задавать вопросы и так далее.

– Как тебе атмосфера в команде? Понятно, что прошел всего один день, но, тем не менее, освоился?

– Освоился совершенно нормально. Знал Ваню Сергеева, с которым мы были в одной команде, ребят 1996 года рождения – Бару, Рифата. Мы с ними по своему году играли. И других ребят, тех, с кем пересекались. Взрослые ребята тоже приняли совершенно нормально. Так что в первый день со всеми познакомились. Стараемся адаптироваться и принять какие-то требования, понять, как вообще это все происходит здесь.

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