Мостовой: «Сейчас много негатива. Футбол – единственный праздник»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой считает, что футбол может заставить людей забыть о негативе.

«Настроение нормальное. Конечно, все понимают, что у нас будет сбор без игр, но обстановка тренировочная, можно так сказать, потому что всем нужно готовиться, скоро матчи за клубы.

Неизвестно, когда будут игры сборной, нужно, чтобы мы все равно контактировали, поддерживали связь.

Сейчас много негативных моментов, теперь люди могут ходить на футбол без ограничений, это огромный плюс и для футболистов, и для болельщиков. Это единственный праздник в нынешнее время», – сказал Мостовой.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях.

24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.

Сбор национальной команды в Москве завершится 27 марта.

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