Мостовой – о сборной: «Сахара и сладкого вообще нет. Сауна обязательна»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о требованиях к игрокам сборной России.

«Про вес, думаю, все знают. Нужно следить за своей формой, правильное питание, сладкого вообще нет, без сахара. Думаю, это самая отличительная особенность.

Также массажи все по расписанию, это все обязательно. Сауна тоже обязательна, холодная, горячая вода», – сказал Мостовой.

Сбор национальной команды в Москве завершится 27 марта.

24 марта Россия должна была сыграть с Польшей в стыках ЧМ-2022.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях.

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