Петржела: «Семак сможет тренировать любой клуб АПЛ. Главное – знать английский»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о Сергее Семаке.

«Семак, наверное, лучший тренер в России. Но у него и подбор игроков такой, что иногда футболисты делают работу за него, самые сильные игроки в лиге.

Думаю, Семак в будущем может тренировать любой клуб АПЛ. Главное – знать английский язык, это важный параметр. Сомневаться в его тренерских качествах не стоит, с этим у Сергея все нормально.

Если Семак действительно будет знать английский в совершенстве, он может тренировать везде, в любом клубе мира», – сказал Петржела.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.

При нем команда три раза подряд выиграла РПЛ.

«Зенит» лидирует в чемпионате.

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