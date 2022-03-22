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Петржела: «Семак сможет тренировать любой клуб АПЛ. Главное – знать английский»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о Сергее Семаке.

«Семак, наверное, лучший тренер в России. Но у него и подбор игроков такой, что иногда футболисты делают работу за него, самые сильные игроки в лиге.

Думаю, Семак в будущем может тренировать любой клуб АПЛ. Главное – знать английский язык, это важный параметр. Сомневаться в его тренерских качествах не стоит, с этим у Сергея все нормально.

Если Семак действительно будет знать английский в совершенстве, он может тренировать везде, в любом клубе мира», – сказал Петржела.

  • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда три раза подряд выиграла РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате.

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Источник: «РБ Спорт»

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22.03.2022 22:08
Комментарии1
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    Рейтинг: +14870

    житель СПб 1 час назад

    Хотелось бы понять: Петржела курит? А если да. - то что?

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