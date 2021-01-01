«ПСЖ» хочет избавиться от Рамоса летом. За 8 месяцев он провел 5 матчей

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации журналиста Фабриса Хоукинса, парижане будут подталкивать испанца к уходу следующим летом. 30 марта ему исполнится 36 лет.

«ПСЖ» ищет молодого и надежного защитника. Клуб запросил информацию по трансферу 22-летнего Эвана Н'дика из «Айнтрахта».

Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реале» в июле 2021 года.

За 8 месяцев в парижском клубе он провел 5 матчей и забил 1 гол.

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