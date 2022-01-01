Жирков: «Расширение РПЛ видится хорошим выходом. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит»

Ну Жиркова понять можно.
Защитник «Химок» Юрий Жирков высказался о поддержанной инициативе увеличить число команд в РПЛ.
«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр.
В турнирной таблице РПЛ большая плотность – не думаю, что в следующем сезоне будет большая разница между лидерами и аутсайдерами.
Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Команды потеряли лидеров, но далеко не все оказались в равных условиях.
Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит», – сказал Жирков.
- Сегодня большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
- Теперь реформу должен утвердить исполком РФС. Заседание запланировано на 23 марта.
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции