Жирков: «Расширение РПЛ видится хорошим выходом. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит»

Защитник «Химок» Юрий Жирков высказался о поддержанной инициативе увеличить число команд в РПЛ.

«Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр.

В турнирной таблице РПЛ большая плотность – не думаю, что в следующем сезоне будет большая разница между лидерами и аутсайдерами.

Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Команды потеряли лидеров, но далеко не все оказались в равных условиях.

Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит», – сказал Жирков.

Сегодня большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.

Теперь реформу должен утвердить исполком РФС. Заседание запланировано на 23 марта.

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