Президент «Урала» Иванов: «Я против отказа от госфинансирования»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против отказа от госфинансирования в российском футболе.

«Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин — барин. Это имиджевая составляющая, может быть.

Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования», — заявил Иванов.

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