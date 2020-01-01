Президент «Урала» Иванов: «Я против отказа от госфинансирования»

ща такое всремя, когда всех дармоедов бортанут. начинается пересмотр затрат на туфту, не имеющую отношение к социальным гарантиям, сейчас все эти деньги путин пустит на улучшение жизни людей на сколько это возможно. ему сейчас как никогда нужна поддержка народа.
Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против отказа от госфинансирования в российском футболе.
«Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин — барин. Это имиджевая составляющая, может быть.
Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования», — заявил Иванов.
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