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Президент «Урала» Иванов: «Я против отказа от госфинансирования»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против отказа от госфинансирования в российском футболе.

«Я против отказа от госфинансирования. У больших клубов у нас тоже госкомпании. Зачем они тратят большие деньги на футбол? Хозяин — барин. Это имиджевая составляющая, может быть.

Я этот вопрос на повестку предлагать не планирую. Возможно, Александр Валерьевич Дюков его поднимет. Но я против отказа от госфинансирования», — заявил Иванов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +910

    mama1991 45 минут назад

    ща такое всремя, когда всех дармоедов бортанут. начинается пересмотр затрат на туфту, не имеющую отношение к социальным гарантиям, сейчас все эти деньги путин пустит на улучшение жизни людей на сколько это возможно. ему сейчас как никогда нужна поддержка народа.

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    Рейтинг: +1446

    Форвард 79 59 минут назад

    Еще бы! Кто бы сомневался!

    1
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    Рейтинг: +23910

    bset 1 час назад

    Повышение цен, дефицит лекарств, проблемы с авиасообщением, попытки удержать курс рубля. Самые подходящие условия для того, чтобы расходовать бюджет на зарплаты футболистам. Очевидно, что такие клубы будут поддерживать финансирование из бюджета. Очевидно, что клубы в подвале таблицы будут за мораторий не выбывание в ФНЛ. Их не за что винить - они действуют в своих интересах. Только в вопросах бюджета надо не Урал слушать, а спрашивать налогоплательщиков, а готовы ли они свои деньги вкладывать в Урал?

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    Рейтинг: +5149

    Павелий 1 час назад

    Так ты так присосался к кормушке, что тебя ни ломом, ни электротоком не оторвать!

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    Рейтинг: +8968

    САДЫЧОК 1 час назад

    Он же - дармоед !

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    Рейтинг: +16327

    Garrincha58 1 час назад

    тогда вам Иванов придётся идти на Уралмаш и поработать до пенсии 65 лет

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    Рейтинг: +13499

    Skull_Boy 2 часа назад

    Ну конечно же не за и откуда тогда тырить бабло

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    Рейтинг: +645

    dragoon000320 2 часа назад

    ну конечно же ты против, воровать то из госбюджета уже тогда не получится

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    Рейтинг: +60407

    portero 2 часа назад

    Надо чтоб руководству клуба платили не из госбюджета, пусть хоть себе на зарплату спонсоров найдут...

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