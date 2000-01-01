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Болельщики «Челси» смогут купить билеты матч с «Кристал Пэлас», если Абрамович не получит деньги

«Челси» сможет продавать билеты на матч 1/2 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» при условии, что владелец клуба Роман Абрамович не получит вырученные деньги.

По информации Daily Mail, правительство Великобритании работает над обновлением лицензии «Челси», по которой клубу запрещено продавать билеты на матчи.

Власти рассматривают три варианта, при которых фанаты смогут попасть на трибуны: бесплатные билеты, временная заморозка прибыли от продажи билетов или передача вырученных средств на благотворительность.

  • «Челси» сейчас находится под санкциями как актив Романа Абрамовича.
  • Клуб может не доиграть сезон.
  • Команда продолжает претендовать на 3 трофея в этом сезоне.

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Источник: Daily Mail

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Сегодня, 12:22
Комментарии2
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    Рейтинг: +12960

    Fusballer 1 час назад

    Болельщики Челси пусть передают бабло Роме наличкой.

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    Рейтинг: +60407

    portero 2 часа назад

    Это так сложно сделать, он что сразу деньги себе на карман переводит.... бред наглосаксов какой-то...

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