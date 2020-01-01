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Тюкавин – о вызове в сборную: «Должен был поехать в молодежку, но мой маршрут не изменился»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал вызов в сборную России на мартовский сбор.

— Как узнали о вызове в национальную сборную?

— Вчера, после игры с «Ростовом». Приехал домой, мне позвонил администратор «националки» и сказал, что меня вызывают.

Изначально я должен был приехать в молодежку, но так как обе команды тренируются на базе в Новогорске, мой маршрут практически не изменился. Расстояние между корпусами — три минуты ходьбы.

— В национальной сборной — ваш хороший друг Арсен Захарян. Нет ревности, что он вызывается чаще, хотя он младше?

— Конечно, нет! Рад за Арсена, что он играет и за сборную, и в основе «Динамо». Мы поддерживаем друг друга. Жаль, что он из-за повреждения был вынужден сегодня уехать лечиться. Желаю ему здоровья!

  • Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в международных соревнованиях.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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