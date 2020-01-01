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Президент «Урала» – о системе «весна – осень»: «Чемпион начинал играть в ЛЧ только через год!»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против возвращения системы «весна – осень» в российском футболе.

«Когда мы переходили на систему «осень — весна», я был ярый противник. Как так, в июле, в лучшее время года мы не будем играть, всe рухнет! Но были и сторонники системы «осень — весна», и я сам сейчас таким стал.

Разницы по большому счету нет — мы сейчас играем так же, но у нас расширился международный календарь. Сборная — сентябрь, октябрь и ноябрь мы шесть недель не играем в футбол. В июне еще Кубок наций появился. В мае команды закончили чемпионат, надо игроков отпустить, а те, кто играет за сборную, еще играют. И им потом отдых еще нужен когда-то.

Международный календарь, видимо, из-за денег расширили, футболисты до изнеможения играют. Почему многие команды держат по 35 игроков? Потому что люди не могут столько играть в футбол.

Мы каждые два года с мая по июль должны отпустить игроков в сборную — проходят большие соревнования, чемпионат мира и Европы.

«Осень – весна» оправдана расширением календаря. 40 матчей можно играть в любом расписании. А сейчас есть пауза на сборную. При этом те, кто в сборную не попадает — они же чемпионы мира по тренировкам. Они всe это время тренируются.

У нас, например, раньше осенью команда становилась чемпионом России. И только через год они могли играть в Лиге чемпионов! А у них, может, финансирование поменялось, полкоманды разошлось. Выходит совсем не тот состав, который готов играть в еврокубках. Сейчас мы закончили в мае, а в сентябре уже стартуем в Европе. Всe это логично, — сказал Иванов.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +851

    Узб@гоеный 12 минут назад

    Футбол у нас в стране для кого, для футболистов или болельщиков? Чем больше летних дней для болельщиков тем лучше.

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    Рейтинг: +1875

    DMитрий 21 минуту назад

    Наконец-то адекватное понимание календаря с публичным разжевыванием не от кабинетных крыс. Самое главное что надо понять противникам существующего календаря - временные игровые рамки практически не нарушены, а называть период можно как угодно, хоть Марс-Венера. Разговоры-то появились просто из нынешней ситуации, об отсутствии необходимости придерживаться игрового года в Европе, но надо пока ещё помнить об легионерах, не все же свалили, а кто-то вернется, - т.е. об их календаре в сборных.

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    Рейтинг: +5517

    Давид59 54 минуты назад

    Он что, только что от комы очнулся? Как понять "международный календарь расширился"?

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    Рейтинг: +1875

    DMитрий > Давид59 34 минуты назад

    Он же потом об этом говорит - Кубок Наций, который забрал ещё время на сборные, но забыл сказать про Лигу Конференций.

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    Рейтинг: +12952

    Fusballer 1 час назад

    А толку?

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