Отец Медины: «Хесусу нравится в России. Он вернется в ЦСКА, если не будет проблем с логистикой»

Мы тоже надеемся, что после отъезда Х. Медины в сборную Парагвая, он вернется
в ЦСКА.
Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКа Хесуса Медины, заявил, что его сын не собирается покидать ЦСКА.
«Конечно, я видел игру и рад, что Хесус наконец-то забил гол. Это очень важно, но все, кто видели матч, обратили внимание на то, что он всe лучше взаимодействует с партнерами.
Даже по расположению игроков на стандартах видно, что взаимодействие улучшается с каждой игрой. Очень важно играть с единомышленниками.
Что касается его отъезда в сборную и возвращения в Россию, то не вижу никаких проблем. Хесус умный парень и ему нравится в России. Если не будет проблем с тем, чтобы добраться до России, конечно он собирается вернуться в ЦСКА после игр за сборную Парагвая», — заявил Франциско Медина.
- ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.
- В январе Медина заключил контракт с ЦСКА до 2025 года.
- Он забил 1 гол и отдал ассист в 4 матчах РПЛ.
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