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Газизов: «Суды со «Спартаком» будут продолжаться. У меня желание одно: добиться правды»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов

– Вы требовали признать незаконным увольнение из этого клуба, была претензия на 400 миллионов рублей. Но, по последним новостям, суд отказал в удовлетворении ваших требований. Вы сказали, что нужно подождать резолютивную часть. Она уже есть?

– Она есть, это суд по восстановлению в должности. Суд первой инстанции отказал по сроку подачи, то есть это аспект такой, он есть, мы его посмотрим.

Суды будут продолжаться. Это не быстрая история.

– У вас какое желание в этом направлении, продолжать?

– У меня желание одно: добиться правды. Я не хочу, чтобы все казалось так, что кто-то сказал «пошел вон», и я, поджав хвост или уши, убежал. Я этого не хочу – самое главное.

– У вас нет прогнозов, как может сложиться судебная тяжба?

– Нет, конечно. Мы находимся в правовом поле, оно единое. Есть возможности, как можно действовать. Я действую так. То же самое делает Леонид Арнольдович Федун. Вот и все.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: Sports.ru

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Комментарии5
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    Рейтинг: +966

    вальтер79 25 минут назад

    и поиметь бабок с лени)))))

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    Рейтинг: +21877

    JTherry 1 час назад

    "У меня желание одно: добиться правды..."
    ...такому лжецу, как Газик, правда не нужна...) будет судиться, пока его фуфа не разорится - туда ему и дорога...

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    Рейтинг: +1673

    mahan 1 час назад

    Желание у тебя одно, урвать денежный кусок и всё.

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    Рейтинг: +401

    SLADE2019 2 часа назад

    Хреновые у тебя юристы, дядя. Они должны были тебе сразу сказать, что ты месячный срок для обращения в суд про...л. В твоем положении невозможно доказать, что про...л ты его по уважительной причине. Спать не надо было, а юристам большой привет. Просто по человечески интересно, сколько они с этого лопуха взяли за заведомо проигрышное дело?

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    Рейтинг: +1633

    моэм 2 часа назад

    Пожелаю Газизову подольше потрепать нервы барину Федуну ...и победить в неравной борьбе... вовсе не из любви к Газизову , а чтобы хоть как то наказать подобных жлобов , для которых человек - букашка ... я сам был в таком положении , когда меня просто выгнали без объяснения причин , а на мне на тот момент были две дочки 2 и 8 лет , жена после родов севшая в инвалидное кресло и мать пенсионерка и сделать я ничего не мог , да и некогда было...да только этим уродам плевать на таких как мы , потому что они нас за людей не считают .

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