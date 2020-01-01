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Глебов – о снижении зарплат: «Пойдем навстречу руководству «Ростова», если нужно»

Полузащитник Данил Глебов заявил, что футболисты «Ростова» готовы пойти на снижение зарплат.

— «Ростов» уже два раза ездил на выездные матчи поездом. Такого, наверное, со времен СССР не было на уровне высшей лиги. Испытывали какие-то трудности с этим?

— Нужно привыкать. Сейчас такие реалии. Будем ездить на поезде, на автобусе — не важно. Думаю, грех на это жаловаться. Для нас это не проблема.

— Сейчас нет ощущения, что в сложившейся обстановке скоро клубы начнут пересматривать контракты футболистов в сторону резкого снижения зарплат?

— Ну, пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдем навстречу руководству, если это нужно будет.

  • «Ростов» занимает 12-е место в таблице РПЛ.
  • Большинство легионеров покинули клуб.

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Источник: «Известия»

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