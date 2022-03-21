Суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Ахмата»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Ахмата» к компании Google о блокировке ютуб-канала футбольного клуба.
Суд признал действия Google незаконными и постановил разблокировать канал.
В случае неисполнения предписания суда установлена неустойка в размере 100 000 рублей за каждый день игнорирования требований.
«И этот размер будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения суммы в 1 миллиард рублей. С момента начисления суммы в 1 миллиард рублей увеличение размера астрента будет приостановлено до истечения девятого месяца бездействия Google, после чего – в случае неисполнения решения суда – вновь продолжит начисляться прогрессивно, но уже без предела», – уточнил президент «Ахмата» Магомед Даудов.
- Блокировка произошла в январе 2021 года.
- Google объяснил свои действия американскими санкциями против грозненского клуба.
- «Ахмат» идет на 8-м месте в РПЛ.
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