Суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Ахмата»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Ахмата» к компании Google о блокировке ютуб-канала футбольного клуба.

Суд признал действия Google незаконными и постановил разблокировать канал.

В случае неисполнения предписания суда установлена неустойка в размере 100 000 рублей за каждый день игнорирования требований.

«И этот размер будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения суммы в 1 миллиард рублей. С момента начисления суммы в 1 миллиард рублей увеличение размера астрента будет приостановлено до истечения девятого месяца бездействия Google, после чего – в случае неисполнения решения суда – вновь продолжит начисляться прогрессивно, но уже без предела», – уточнил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Блокировка произошла в январе 2021 года.

Google объяснил свои действия американскими санкциями против грозненского клуба.

«Ахмат» идет на 8-м месте в РПЛ.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции