Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон, если выиграет Примеру или ЛЧ (Marca)

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» будет определяться в конце сезона.

Если команда под руководством итальянца выиграет Примеру или Лигу чемпионов, то он сохранит работу.

Отставка только из-за разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) 62-летнему специалисту не грозит.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании с 9-очковым преимуществом после 29 туров.

В ЛЧ мадридцы сыграют с «Челси» в 1/4 финала.

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