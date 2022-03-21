Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон, если выиграет Примеру или ЛЧ (Marca)

если возьмет лигу то уже гуд, почему нет? отставка после одного матча , который мало что может значить? бред.
Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» будет определяться в конце сезона.
Если команда под руководством итальянца выиграет Примеру или Лигу чемпионов, то он сохранит работу.
Отставка только из-за разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) 62-летнему специалисту не грозит.
- «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 9-очковым преимуществом после 29 туров.
- В ЛЧ мадридцы сыграют с «Челси» в 1/4 финала.
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