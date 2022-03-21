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Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон, если выиграет Примеру или ЛЧ (Marca)

Будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» будет определяться в конце сезона.

Если команда под руководством итальянца выиграет Примеру или Лигу чемпионов, то он сохранит работу.

Отставка только из-за разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) 62-летнему специалисту не грозит.

  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 9-очковым преимуществом после 29 туров.
  • В ЛЧ мадридцы сыграют с «Челси» в 1/4 финала.

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Источник: Marca

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21.03.2022 23:19
Комментарии2
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    Рейтинг: +11544

    DeStar 16 минут назад

    если возьмет лигу то уже гуд, почему нет? отставка после одного матча , который мало что может значить? бред.

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    Рейтинг: +1000

    Artemka444 45 минут назад

    Ну примеру должны взять!!!

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