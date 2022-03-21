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Сборная Англии объявила о четырех изменениях в заявке на мартовские матчи

Тренерский штаб сборной Англии вызвал четырех футболистов для подготовки к ближайшим играм.

Это Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»), Кайл Уокер-Питерс («Саутгемптон»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Они заменили травмированных Трента Александера-Арнольда («Ливерпуль»), Риса Джеймса («Челси»), Аарона Рэмсдейла («Арсенал») и Тэмми Абрахама («Рома»).

  • 26 марта Англия сыграет со Швейцарией, а 29 марта – с Кот-д'Ивуаром.
  • Оба матча будут товарищескими.

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Источник: твиттер сборной Англии

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21.03.2022 22:35
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