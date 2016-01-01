«МЮ» вряд ли назначит Рангника на пост спортивного директора. Клуб пока не определил роль немца

Пока неизвестно, чем займется Ральф Рангник в «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего сезона.
В клубе нет планов назначать немца на пост спортивного директора.
Ожидается, что Рангник станет консультантом «МЮ», однако его обязанности в этой роли до сих пор не определены.
- 63-летний менеджер присоединился к «Юнайтед» в ноябре прошлого года.
- Он уехал в Англию из «Локомотива».
- До лета Рангник будет возглавлять команду, после чего у нее появится новый тренер.
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