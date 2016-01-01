«МЮ» вряд ли назначит Рангника на пост спортивного директора. Клуб пока не определил роль немца

Пока неизвестно, чем займется Ральф Рангник в «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего сезона.

В клубе нет планов назначать немца на пост спортивного директора.

Ожидается, что Рангник станет консультантом «МЮ», однако его обязанности в этой роли до сих пор не определены.

63-летний менеджер присоединился к «Юнайтед» в ноябре прошлого года.

Он уехал в Англию из «Локомотива».

До лета Рангник будет возглавлять команду, после чего у нее появится новый тренер.

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции