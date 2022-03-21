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Агент Головина: «В «Монако» все по-прежнему хорошо относятся к Саше»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что отношение к игроку внутри клуба не изменилось, несмотря на политическую ситуацию.

«У Саши в клубе все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина.

Как все было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, все хорошо», – сказал агент.

  • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
  • В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 31 матче.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.

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Источник: Sport24

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