Яровинский – о лимите: «Восемь иностранцев – роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

— Что будет с нашим футболом в ближайшие годы?

— Всем придется сокращать расходы, рынок зарплат изменится. И это большой плюс, что мы этот рынок можем привести в какой-то порядок, приземлить его.

Мы будем лишены ведущих иностранцев, что логично. И у нас будет возможность активнее развивать детско-юношеский футбол. Нам придется где-то искать подпитку.

Понятно, что какие-то иностранцы будут, но в ближайший год они не сильно захотят к нам ехать — это объективная реальность. И, может быть, они нам сейчас не сильно и нужны. Качественные иностранцы — это большие деньги, а нам сейчас нужно экономить.

— Что делать с лимитом?

— Надо подождать. Сейчас это не так важно, это задача второго плана. Может быть, стоит принять тот формат, который предлагался недавно. Думаю, восемь иностранцев — это роскошь, которую теперь никто не сможет себе позволить.

РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.

На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».

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