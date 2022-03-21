Рыбус заразился коронавирусом. У остальных игроков «Локо» отрицательные тесты

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус сдал положительный тест на коронавирус.

«Получили информацию о положительном ПЦР-тесте Рыбуса, который был сдан 20 марта. Сегодня вечером игрок пройдет повторное тестирование.

Что касается других игроков и сотрудников клуба, все они проходят тестирование на регулярной основе, положительных тестов на данный момент не выявлено», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

Рыбус вызван в сборную Польши на мартовские матчи.

В этом сезоне поляк сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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