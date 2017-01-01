Хвича: «Пока не знаю, останусь ли я в «Рубине»

останусь ли в рубине
я пока не знаю
но видимо
на подвиги дано
мне повторить судьбу джано
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не смог однозначно ответить на вопрос о своем будущем.
«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», – сказал Хвича.
- Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
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