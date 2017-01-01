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Хвича: «Пока не знаю, останусь ли я в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не смог однозначно ответить на вопрос о своем будущем.

«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», – сказал Хвича.

  • Грузин выступает за «Рубин» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
  • Контракт Кварацхелии с клубом рассчитан до июня 2024-го.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 10:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +681

    Беспонтий 28 минут назад

    останусь ли в рубине
    я пока не знаю
    но видимо
    на подвиги дано
    мне повторить судьбу джано

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