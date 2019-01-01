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Круговой: «Почему не забил «Арсеналу»? Не хотел. Больше люблю отдавать передачи»

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопросы после матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). У игрока ассист.

«Игра отлично. Почему не забил? Не хотел. Больше люблю отдавать передачи голевые, чем забивать. Моменты забить были, но не получилось. Но я не расстроился, отдал голевую», – сказал Круговой.

  • 23-летний Круговой куплен у «Уфы» в 2019 году за 2 миллиона евро.
  • Сейчас игрок стоит столько же.
  • Круговой уже брал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: телеграм-канал «Ленинградское время»

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