Рассказов не сыграет с «Нижним Новгородом»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов пропустит матч 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Как сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов, футболист не сыграет из-за микротравмы.
- Матч пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 9-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: «Спорт-Экспресс»