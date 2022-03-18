Месси заболел. Он рискует не сыграть с «Монако»

Всё у него идёт шиворот- на выворот, надо бы провести удачный матч ( можно и в сборной ) и закончить карьеру.
Всю ауру величия теряет.
Участие форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 29-го тура Лиги 1 против «Монако» находится под вопросом.
34-летний футболист заболел, из-за чего не тренировался в пятницу.
Сыграет ли аргентинец в ближайшей встрече, будет решено сегодня.
- «Монако» примет «ПСЖ» в воскресенье в 15:00 мск.
- Месси в этом сезоне забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 играх.
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