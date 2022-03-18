Месси заболел. Он рискует не сыграть с «Монако»

Участие форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 29-го тура Лиги 1 против «Монако» находится под вопросом.

34-летний футболист заболел, из-за чего не тренировался в пятницу.

Сыграет ли аргентинец в ближайшей встрече, будет решено сегодня.

«Монако» примет «ПСЖ» в воскресенье в 15:00 мск.

Месси в этом сезоне забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 играх.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку