Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Месси заболел. Он рискует не сыграть с «Монако»

Участие форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 29-го тура Лиги 1 против «Монако» находится под вопросом.

34-летний футболист заболел, из-за чего не тренировался в пятницу.

Сыграет ли аргентинец в ближайшей встрече, будет решено сегодня.

  • «Монако» примет «ПСЖ» в воскресенье в 15:00 мск.
  • Месси в этом сезоне забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 играх.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Алвес: «Месси не получает удовольствия в «ПСЖ». Все, кто уходят из «Барсы», потом жалеют» 4
Анелька – о Месси и Роналду: «Вот что происходит с теми, кто остается в футболе слишком долго» 10
Месси и Роналду второй год подряд вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов 5
Источник: Le Parisien

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:13
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +9914

    Alekxei Z. 1 час назад

    Всё у него идёт шиворот- на выворот, надо бы провести удачный матч ( можно и в сборной ) и закончить карьеру.
    Всю ауру величия теряет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16292

    Garrincha58 1 час назад

    Месси не заболел он испугался вдруг на поле встретится с Головиным

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11