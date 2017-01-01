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«Бавария» готова заплатить 25 миллионов за Гравенберха из «Аякса»

«Бавария» хочет купить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

Мюнхенский клуб готов заплатить за игрока 25 миллионов евро.

«Аякс» пока не получал официальных предложений по 19-летнему хавбеку.

  • Гравенберх – воспитанник «Аякса».
  • За основную команду дебютировал в сентябре 2018 года.
  • С тех пор игрок забил 11 голов и сделал 13 ассистов в 97 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +551

    Demgel 30 минут назад

    Котировки немецкого альянса слишком занижены. Не меньше 60 за трансфер.

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