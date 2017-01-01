«Бавария» готова заплатить 25 миллионов за Гравенберха из «Аякса»

Котировки немецкого альянса слишком занижены. Не меньше 60 за трансфер.
«Бавария» хочет купить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.
Мюнхенский клуб готов заплатить за игрока 25 миллионов евро.
«Аякс» пока не получал официальных предложений по 19-летнему хавбеку.
- Гравенберх – воспитанник «Аякса».
- За основную команду дебютировал в сентябре 2018 года.
- С тех пор игрок забил 11 голов и сделал 13 ассистов в 97 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку